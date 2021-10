Nato: Stoltenberg, contrastare la minaccia cinese sarà una priorità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario generale resta un tema la minaccia russa, su cui la Nato si è concentrata per tutti questi anni. Stoltenberg ha affermato che Russia e Cina non dovrebbero essere viste come minacce separate. “Prima di tutto Cina e Russia lavorano a stretto contatto”, quindi non ha senso “distinguere così tanto tra Cina, Russia, Asia-Pacifico o Europa: è un grande ambiente di sicurezza e dobbiamo affrontarlo tutti insieme. Quello che facciamo sulla prontezza, sulla tecnologia, sul cyber, sulla resilienza è importante per tutte queste minacce. Non metti un'etichetta", ha aggiunto il segretario. Stoltenberg ha affermato che il ritiro precipitoso delle forze della Nato dall'Afghanistan ad agosto è stata "una scelta ovvia" dopo la decisione degli Stati Uniti di lasciare il Paese. “Era in parte un aspetto militare: le capacità. Ma penso che fondamentalmente più importante sia stato l'aspetto politico: siamo andati in Afghanistan dopo un attacco agli Stati Uniti", ha detto Stoltenberg. “Militarmente sarebbe stato possibile rimanere. Ma politicamente, lo considero assolutamente irrealistico”, e questo è, secondo il segretario generlae della Nato, il motivo principale per concludere la missione. (Rel)