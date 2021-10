Emirati: fiducia consumatori terzo trimestre 2021 è la più alta negli ultimi dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia dei consumatori degli Emirati Arabi Uniti è arrivata a 153 punti nel terzo trimestre del 2021, raggiungendo il valore più alto negli ultimi dieci anni. Lo rende noto l'ultimo rapporto sull'indice di fiducia dei consumatori del Dipartimento dello sviluppo economico, secondo il quale più di otto consumatori su dieci sono fiduciosi che l'economia del Paese migliorerà nei prossimi dodici mesi. Sulla base dei dati evidenziati dal rapporto, la fiducia dei consumatori è salita a due punti in più rispetto al trimestre precedente e di 21 punti in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'indice viene condotto trimestralmente per misurare le abitudini di spesa dei consumatori e le loro percezioni sull'economia e le opportunità di lavoro. Il dipartimento non ha fornito dettagli sul numero di persone intervistate. (Res)