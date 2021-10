Libia: ministra Esteri annuncia i dettagli dell'iniziativa per la stabilità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri libica, Najla al Mangoush, ha annunciato i dettagli dell'iniziativa per la stabilità della Libia, sottolineando che la capitale, Tripoli, ospiterà il 21 ottobre una conferenza ministeriale internazionale per sostenere l'iniziativa. Al Mangoush ha affermato in un discorso trasmesso dalla piattaforma "Il nostro governo" che l'obiettivo dell'iniziativa è "che la Libia sia un luogo per una competizione economica positiva, con l'obiettivo di trovare un meccanismo nazionale e una posizione internazionale e regionale unificata che sia solidale e coerente con questa visione e con lo sviluppo dei meccanismi necessari per sostenere la stabilità in Libia, soprattutto con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali e parlamentari". La ministra ha aggiunto che l'iniziativa mira anche "a garantire l'attuazione ottimale delle risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 2570 e 2571, oltre alle conferenze di Berlino 1 e 2 sulla Libia e per discutere il consenso necessario per affrontare gli ostacoli e per sviluppare i meccanismi necessari per questo, oltre a sostenere e assistere le autorità libiche nell'attuazione dei loro piani politici, di sicurezza, economici e finanziari e affrontare pericoli e sfide". (segue) (Lit)