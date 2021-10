Libia: ministra Esteri annuncia i dettagli dell'iniziativa per la stabilità del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri Al Mangoush ha spiegato che l'iniziativa per la stabilità della Libia si concentra su due percorsi "di fondamentale importanza: il percorso della sicurezza militare e quello economico", osservando che per quanto riguarda l'aspetto militare "questa iniziativa mira a fornire il necessario sostegno politico e tecnico per la completa attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e per sostenere i risultati del Comitato 5+5. Oltre a sostenere e incoraggiare passi e misure positivi che unirebbero l'esercito libico sotto un unico comando in modo da migliorarne la capacità di proteggere il Paese, la sua sovranità e integrità territoriale, oltre "a fornire sostegno tecnico allo smantellamento e all’integrazione di elementi di gruppi armati non coinvolti in atti terroristici e criminali e riabilitarli tecnicamente e fisicamente, oltre al ritiro di tutti i mercenari, combattenti stranieri e forze straniere la cui continua presenza rappresenta una minaccia non solo per la stabilità della Libia, ma piuttosto per l'intera regione". Per quanto riguarda le imminenti elezioni, previste il 24 dicembre prossimo, Al Mangoush ha affermato: "Questa iniziativa mira a mobilitare il sostegno necessario all'Alta commissione elettorale nazionale per consentirle di svolgere il proprio ruolo in modo positivo e trasparente, oltre a sostenere la transizione e la riconciliazione nazionale, compreso il lavoro dell'Alto commissariato per la riconciliazione nazionale e la diffusione della consapevolezza dei diritti umani attraverso un discorso religioso e mediatico che inviti alla tolleranza e rinunci al terrorismo, all'estremismo, alla violenza e al regionalismo". (Lit)