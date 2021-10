Siria: Ginevra, prima discussione tra governo e opposizione su riforma costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due co-presidenti in rappresentanza del governo siriano e dell’opposizione, rispettivamente Ahmad Kuzbari e Hadi al Bahra, si sono incontrati ieri a Ginevra, in Svizzera, sotto l'egida dell'inviato della Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. "Per la prima volta, i due co-presidenti, quello nominato dal governo e quello nominato dall'opposizione, si sono uniti a me per una discussione sostanziale e franca su come procedere per la riforma costituzionale", ha affermato Pedersen. L’incontro riprenderà oggi e dovrebbe durare tutta la settimana. Le delegazioni sono ristrette e composte da 15 membri in rappresentanza del governo siriano, 15 dell’opposizione e 15 della società civile. (Res)