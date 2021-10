Usa: Buttigieg, problemi catene di fornitura si protrarranno nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden afferma che il boom dell'inflazione in corso da settimane celi in realtà la notizia positiva di una forte ripresa dei consumi. Secondo Buttigieg, il ruolo dello Stato federale deve essere "quello di un onesto mediatore, che equilibri tutti gli attori in campo, si assicuri impegni e trovi soluzioni che semplifichino le cose". Buttigieg non ha escluso, in linea di principio, neanche l'ipotesi di revocare le sanzioni imposte alla Cina dall'ex presidente Donald Trump, ma ha precisato che le misure immediate interessano soprattutto i porti d'ingresso delle merci: quelli della Costa Occidentale, in particolare, operano ora 24 ore su 24 per accelerare l'immissione delle merci nel Paese. (Nys)