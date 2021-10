Usa: Covid, polemiche su Biden per non aver indossato la mascherina in un ristorante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill sono stati colti in fallo, mentre entravano e uscivano da un ristorante italiano di lusso a Georgetown, il Fiola Mare, senza indossare la mascherina. A Washington, come in altre parti degli Stati Uniti, vige l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi chiusi per prevenire la diffusione della Covid-19. La polemica innescata dalle immagini ricalca quella che giù ha coinvolto, per ragioni analoghe, la sindaca democratica di Washington Muriel Bowser. (Nys)