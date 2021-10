Usa: arrestata per frode fiscale la direttrice esecutiva californiana del sindacato Seiu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alma Hernandez, direttrice esecutiva per la California del sindacato Service Employees International Unione (Seiu), che rappresenta 1,9 milioni di lavoratori dei settori sanitario e assistenziale negli Stati Uniti e in Canada, è stata arrestata per furto e frode. Hernandez e il marito, Jose Moscoso, avrebbero celato al fisco redditi per 1,4 milioni di dollari tra il 2014 e il 2018. Hernandez aveva ottenuto parte degli introiti lavorando per la campagna elettorale di un senatore democratico nel 2014. La donna è accusata di aver eluso il fisco pagando il marito per prestazioni lavorative inesistenti. Moscoso avrebbe impiegato lavoratori irregolari nella sua azienda di pulizia di impianti di condizionamento, celando al fisco californiano stipendi per 300mila dollari. Il procuratore generale della California, Rob Bonta, ha inoltre accusato Hernandez di aver sottratto fondi del comitato di azione politica (Pac) sponsorizzato dal sindacato Seiu in California. Sulla donna pendono ora cinque capi d'imputazione per reati corruttivi. A Hernandez, che ha già rassegnato le dimissioni da direttrice esecutiva del sindacato, è stata negata la libertà su cauzione, e la prossima udienza del processo a suo carico è stata fissata il 9 novembre. (Nys)