Venezuela: Norvegia caldeggia la ripresa "il prima possibile" del dialogo governo-opposizioni

- Il Regno di Norvegia ha caldeggiato la ripresa del dialogo tra le parti in Venezuela, dopo la decisione del governo di non presentarsi alla nuova sessione di dialogo prevista per domenica. "La Norvegia continua ad essere convinti che le negoziazioni sono l'unica soluzione per il Venezuela", ha scritto il ministero degli Esteri in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Continueremo a lavorare perché le parti riprendano i prima possibile con questa importante iniziativa del tavolo negoziale per una soluzione politica inclusiva, per il bene del popolo venezuelano", si legge ancora. L'esecutivo aveva deciso di non partecipare alla nuova sessione di dialogo con le opposizioni in protesta per l'estradizione negli Stati Uniti di Alex Saab, imprenditore di origini colombiane arrestato a Capo Verde dal giugno del 2020 con l'accusa di gestire trame di corruzione collegate al presidente Nicolas Maduro. (segue) (Vec)