Venezuela: Norvegia caldeggia la ripresa "il prima possibile" del dialogo governo-opposizioni (4)

- Nel comunicato non ci sono riferimenti espliciti ai contenuti delle intese, senza quindi specificare se è stata sgranata l'agenda dei temi messi a fuoco al termine della prima tornata di colloqui, tenuta a inizio mese: su richiesta delle opposizioni si sarebbe dovuta affrontare la riforma del sistema giustizia e delle garanzie costituzionali ad esso collegate. Occorre rimettere mano “al potere giudiziario venezuelano con giudizi e procuratori che garantiscano il giusto processo”, come “passo indispensabile per andare verso l’istituzionalizzazione del Paese e recuperare i diritti politici e civili”. Un dossier nel quale potenzialmente finisce non solo l’esame delle garanzie processuali, ma l’intera architettura del sistema giudiziario: procuratore nazionale e giudici della Corte suprema sono infatti stati nominati dall’Assemblea nazionale costituente (Anc), il parlamento a maggioranza chavista che dal 2017 al 2020 ha di fatto esercitato le funzioni attribuite dalla Carta a quello controllato dalle opposizioni (Assemblea nazionale). Per iniziativa del governo, si era invece stabilito di discutere di accesso ai fondi per affrontare la crisi pandemica, compresa la possibile richiesta di Diritti speciali di prelievo al Fondo monetario internazionale (Fmi). (segue) (Vec)