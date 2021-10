Venezuela: Norvegia caldeggia la ripresa "il prima possibile" del dialogo governo-opposizioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione si era aperta in ritardo di un giorno rispetto al calendario originale: per l'avvio si è infatti dovuta superare l'impasse creata dalle dichiarazioni rese da Elna Solberg, primo ministro del Regno di Norvegia: dal palco dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Solberg aveva espresso preoccupazione per "le gravi violazioni dei diritti umani" nel Paese caraibico. Parole che avrebbero convinto la delegazione del governo di Nicolas Maduro a rinviare l'arrivo in Messico. Il rappresentante della Norvegia al tavolo negoziale, Dag Nylander, aveva in un secondo tempo assicurato l'impegno del Paese a mantenere un ruolo di imparzialità nel processo. "In questo senso ci dispiace che la recente dichiarazione all'Onu possa intaccare la fiducia nel nostro ruolo. È fondamentale che questo processo negoziale sia tra gli stessi venezuelani, senza nessuna interferenza indebita", ha assicurato Nylander. "Diamo per superata l'impasse", aveva reagito il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, capo delegazione del governo al tavolo delle trattative. (segue) (Vec)