Venezuela: opposizioni esortano governo a riprendere dialogo lasciato per estradizione Saab

- La delegazione delle opposizioni del Venezuela ha sollecitato il governo a tornare a sedere al tavolo negoziale aperto in Messico, dopo la decisione di disertare la sessione di domenica come protesta per l'estradizione negli Stati Uniti di Alex Saab, l'imprenditore arrestato a Capo Verde con l'accusa di gestire trame di corruzione collegate al presidente Nicolas Maduro. "Purtroppo, la delegazione di Maduro non è arrivata, producendo un nuovo ritardo" nel processo negoziale, ha detto il capo delegazione del fronte antigovernativo, Gerardo Blyde. "Nessuna persona è più importante di tutto il popolo venezuelano", ha proseguito Blyde richiamando anche l'importanza della mediazione operata dal Regno di Norvegia e l'impegno dei Paesi accompagnatori, Federazione Russa e Paesi Bassi. Il governo norvegese aveva invitato alla ripresa del dialogo, che si sarebbe dovuto riannodare da domenica a mercoledì, convinto "che le negoziazioni sono l'unica soluzione per il Venezuela". Saab era stato arrestato a Capo Verde dal giugno del 2020, e nominato subito dopo funzionario diplomatico del governo venezuelano. L'esecutivo aveva denunciato il "sequestro" e le "torture" cui sarebbe stato sottoposto l'imprenditore di origini colombiane per oltre 490 giorni. (segue) (Vec)