Usa: il democratico Manchin oppone nuovi paletti al piano da 3.500 miliardi della Casa Bianca

- Il senatore democratico Joe Manchin ha opposto nuovi ostacoli al piano da 3.500 miliardi di dollari di spesa sociale promosso dalla Casa Bianca. Secondo fonti citate da "Axios", il senatore ha chiesto che il provvedimento di aumento del credito fiscale per i figli a carico includa un tetto massimo di reddito di 60mila dollari, e l'introduzione di ulteriori criteri relativi all'impiego. Le modifiche richieste da Manchin indebolirebbero il provvedimento, ma abbasserebbero anche significativamente il suo costo complessivo per lo Stato federale. Le richieste del senatore sono sostenute da almeno una sua collega di partito, la senatrice Kyrsten Sinema, mentre l'ala progressista sarebbe categoricamente contraria. Le modifiche richieste da Manchin interesserebbero retroattivamente anche i crediti fiscali per i figli a carico previsti dal piano emergenziale per il Covid-19 da 1.900 miliardi di dollari siglato lo scorso marzo. Secondo "Axios", Manchin sarebbe disposto però a sostenere il piano da 450 miliardi di dollari dell'amministrazione Biden per sussidiare l'assistenza domiciliare e fornire istruzione prescolare universale gratuita. (Nys)