Usa-Serbia: presidente Biden nomina Christopher Hill nuovo ambasciatore a Belgrado

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nominato il diplomatico statunitense Christopher Hill nuovo ambasciatore in Serbia. Lo riferisce l'emittente "N1" rilanciando una nota della Casa Bianca. Hill è stato l'inviato speciale per il Kosovo degli Stati Uniti, e ha svolto un ruolo chiave nei negoziati che hanno preceduto la conferenza di Rambouillet nel 1999. Hill è stato il vice di Richard Holbrooke, il principale negoziatore statunitense durante i colloqui di pace di Dayton, che posero fine alla guerra in Bosnia Erzegovina. Hill sostituirà Anthony Godfrey, ambasciatore Usa a Belgrado dal novembre 2019. (Seb)