Business news: Colombia, Fmi stima crescita del 7,6 per cento nel 2021

- La Colombia registrerà nel 2021 una crescita del 7,6 per cento, dopo una contrazione del Pil del 6,8 per cento registrata lo scorso anno. E’ quanto emerge dal World Economic outlook di ottobre del Fondo Monetario internazionale (Fmi). La crescita scenderà al 3,8 per cento nel 2022. La stima è in linea con quella della Banca mondiale, che ha migliorato le prospettive di crescita per la Colombia per il 2021 portandole dal 5 al 7,7 per cento. Per il 2022 la Bm prevede una crescita del 4,2 pere cento. (Res)