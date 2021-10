© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Perù registrerà una crescita del 10 per cento nel 2021, dopo una contrazione dell’11 per cento registrata lo scorso anno. E’ quanto emerge dal World Economic outlook di ottobre del Fondo Monetario internazionale (Fmi). La crescita scenderà al 4,6 per cento nel 2022. Nella sua precedente stima l'Fmi prevedeva per il Perù una crescita dell'8,5 per cento nel 2021. (Res)