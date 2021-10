Business news: Paraguay, Fmi stima crescita del +4,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha leggermente migliorato le stime di crescita del Paraguay nel 2021 portandole al +4,5 per cento rispetto al +4 stimato ad aprile. E' quanto si legge nel rapporto "World economic outlook" (Weo) dove pure si proietta per il 2022 una crescita del +3,8 per cento. Più in generale, le economie dei Paesi dell'America latina e Caraibi dovrebbero chiudere il 2021 con una crescita media del 6,3 per cento su anno, dato che migliora di 0,5 punti la previsione fatta a luglio e di 1,7 quella di aprile. Nel 2021 la regione dovrebbe crescere 6,3 per cento mentre per il 2022 la proiezione è del 3 per cento, stima inferiore al 3,2 ipotizzato nel precedente rapporto. Numeri che assegnano all'America latina un possibile ritmo di crescita 2021 complessivo superiore al 5,9 per cento della media mondiale. (Res)