Business news: Brasile, export caffè verde diminuito del 30 per cento a settembre

- Le esportazioni di caffè verde dal Brasile a settembre del 2021 hanno raggiunto i 2,7 milioni di sacchi (equivalente a un peso di 60 chili ciascuno), facendo segnare un calo del 29,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. Lo riferisce il Consiglio degli esportatori di Caffè (Cecafè) indicando come causa l'impatto negativo delle difficoltà logistiche per le spedizioni registrato negli ultimi mesi. In particolare le vendite all'estero di Arabica hanno raggiunto 2,4 milioni di sacchi, in calo del 24,9 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre le spedizioni di Robusta sono diminuite del 51,8 per cento a 326.040 sacchi. (Res)