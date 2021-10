Business news: Brasile, Bolsonaro in visita negli Emirati, Bahrain e Qatar dal 12 al 22 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato che si recherà nei Paesi dei Golfo Persico in visita ufficiale dal 12 al 22 novembre. Il viaggio includerà una tappa negli Emirati Arabi Uniti, dove visiterà il padiglione del Brasile all'Expo 2020 di Dubai, prima di proseguire verso Bahrain e Qatar. L'agenda del capo dello stato sarà principalmente concentrata su commercio e investimenti. La preparazione in dettaglio della visita di stato è stata affidata al vicepresidente Hamilton Mourao, che ci sta lavorando da quando ha visitato i paesi in un tour tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Secondo una prima anticipazione del quotidiano "Poder 360", negli Emirati Arabi Uniti, Bolsonaro parlerà al forum Investe Brasil, organizzato dall'Agenzia di promozione delle esportazioni e investimenti (Apex) il 15 novembre. La data è stata scelta anche come Brazil Day all'Expo di Dubai. La speranza del governo è di poter attrarre fino a 10 miliardi di dollari in investimenti verso il settore dell'agroalimentare, delle infrastrutture, dell'energia e del turismo, oltre che aumentare in 500 milioni di dollari la fatturazione delle esportazioni di Brasilia verso la regione. (Res)