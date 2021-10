Business news: Brasile, entrano in vigore linee guida per rientro al lavoro in presenza dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono entrate in vigore il 15 ottobre le linee guida stilate dal ministero dell'Economia del Brasile per il rientro graduale dei dipendenti e pubblici al lavoro in presenza. I dipendenti dovranno tornare al proprio posto di lavoro, osservando le misure sanitarie vigenti. Saranno in questa fase esentati dal rientro in presenza i dipendenti di età superiore ai 60 anni e tutti gli immunosoppressi. Nei casi di eccezione, la deroga deve essere richiesta dal dipendente pubblico con autodichiarazione. I dipendenti che fornissero informazioni false potranno subire sanzioni penali e amministrative. Il responsabile diretto del dipendente dovrà valutare se il regime di lavoro a distanza è compatibile con la funzione svolta da ciascuno dei suoi sottoposti. I dipendenti che rimarranno in regime di telelavoro non avranno diritto ad agevolazioni e compensi per lavoro straordinario, pagamento di buoni di trasporto, e altri benefici. (Res)