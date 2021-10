Turchia: al via tour Erdogan in Africa occidentale per rafforzare rapporti politici e commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia cercherà di costruire un rapporto sempre più stretto con i Paesi dell’Africa in tutti settori. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai giornalisti a Istanbul prima della sua partenza per un tour di quattro giorni che vedrà tappe in Angola, Nigeria e Togo. "Continueremo a costruire un rapporto più stretto con l'Africa in tutte le sfere. Il nostro commercio con i Paesi africani ha superato i 25 miliardi di dollari nel 2020 grazie a una crescente rete di missioni diplomatiche nel continente", ha affermato il presidente turco che nei tre Paesi dell’Africa occidentale presenzierà alla firma di importanti accordi in campo economico, commerciale e dell’industria della difesa. Nelle sue dichiarazioni, Erdogan ha attaccato le potenze europee dicendo che la Turchia si è opposta ai tentativi di "preservare i vecchi modi coloniali", ribadendo che Ankara cercherà di diventare il partner strategico dell'Africa, invece di fare affidamento su partnership "di breve durata”. La Turchia ha rapidamente ampliato il suo raggio d'azione in Africa da quando Erdogan è salito al potere nel 2002. Il presidente ha effettuato 38 visite nel continente per un totale di 28 Paesi africani negli ultimi due decenni. (segue) (Res)