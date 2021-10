Turchia: al via tour Erdogan in Africa occidentale per rafforzare rapporti politici e commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura della Turchia all'Africa, che risale al piano d'azione adottato nel 1998, ha preso forma nel 2005. Con una mossa reciproca, l'Unione Africana ha dichiarato la Turchia suo partner strategico nel 2008 e le relazioni tra Africa e Turchia hanno preso slancio dopo il primo vertice di cooperazione Turchia-Africa si è tenuto nella capitale commerciale Istanbul con la partecipazione di rappresentanti di 50 Paesi africani. Dal 2009, Ankara ha aumentato la sua presenza diplomatica nel continente africano, passando da 12 ambasciate (di cui cinque in Nord Africa) alle attuali 43 sedi diplomatiche. In parallelo con il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Turchia e Paesi africani, anche i servizi di collegamento aereo e di cooperazione sono stati ampliati. Oggi la Turkish Airlines offre voli verso 60 destinazioni in Africa, in 39 Paesi, mentre l'Agenzia turca per la cooperazione e lo sviluppo internazionale (Tika) ha quasi 30 centri di coordinamento nel continente. (Res)