- Di seguito gli appuntamenti di domani a Roma e nel LazioROMA 2021- Il candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, segue lo spoglio elettorale presso il suo comitato. Via di Portonaccio, 23 (dalle ore 15:00)- Il candidato a sindaco per il centrodestra, Enrico Michetti, segue lo spoglio elettorale presso il suo comitato. Via Antono Malfante, 83 (dalle ore 15:00) (Rer)