Business news: Brasile, aumento prezzi combustibili, Bolsonaro ipotizza privatizzazione compagnia Petrobras

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro ha sostenuto di aver voglia di privatizzare la compagnia energetica statale Petrobras, considerando che, nonostante non sia in grado di controllare i prezzi dei carburanti elaborati dalla compagnia, le critiche sugli aumenti ricadono comunque su di lui. "Non posso controllare i prezzi dei carburanti eppure quando aumenta è colpa mia ,nonostante abbia azzerato le accise federale. E' diventato troppo facile: aumenta il gas ed è colpa di Bolsonaro. Allora se mi chiedete se ho voglia di privatizzare Petrobras rispondo che si, ne ho voglia. Incontrerà i tecnici del ministero dell'economia per vedere cosa possiamo fare", ha detto il capo dello Stato nel corso di una intervista con la radio evangelica di Recife, "Radio Novas de Paz". (Res)