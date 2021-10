Business news: Messico, vicegovernatore Banca centrale, aumento tasso inefficace e controproducente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo aumento del tasso di sconto operato dalla Banca del Messico (Banxico) potrebbe rivelarsi inefficace se non controproducente. Lo ha detto Gerardo Esquivel, unico dei cinque vicegovernatori della Banxico che nella riunione del 30 settembre ha votato per lasciare il tasso di sconto annuo al 4,5 e non al 4,75 per cento. L'aumento di 25 punti base è "inefficace perché un maggior tasso non risolve i fattori che danno origine alle pressioni inflazionistiche: aumento dei prezzi internazionali dei componenti e interruzioni nelle catene del valore", si legge nella minuta della riunione pubblicata giovedì. Di più, l'aumento potrebbe avere ricadute negative su consumo, investimenti, accesso al credito e finanze pubbliche, oltre a ridurre i margini di manovra per futuri rialzi, prefigurando il rischio di una politica monetaria sempre più restrittiva. (Res)