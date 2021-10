Business news: Cile, bando internazionale per aumentare la produzione di litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha emesso un bando pubblico internazionale per l'aggiudicazione di contratti per l'esplorazione e la produzione di 400 mila tonnellate di litio metallico commerciabile, suddivise in cinque quote da 80 mila tonnellate ciascuna. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Miniere dove si precisa che "ci sarà un periodo di 7 anni per effettuare l'esplorazione geologica, gli studi e lo sviluppo del progetto, prorogabile per altri due, e altri 20 anni per la produzione". Lo Stato cileno, prosegue il comunicato, "riscuoterà una royalty per l'assegnazione delle quote oltre a un pagamento variabile durante la fase di produzione". L'iniziativa, chiarisce il governo, viene presa con l'obiettivo di "fare fronte all'aumento della domanda mondiale di litio e alla crescita che si prevede nel futuro, nel contesto della lotta al cambiamento climatico". (Res)