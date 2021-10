Business news: Brasile, produzione di moto calata 11,9 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di moto nel Polo industriale di Manaus (Pim), nello stato di Amazzonia, in Brasile, è diminuita dell'11,9 per cento a settembre rispetto ad agosto. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dei produttori di motocicli, ciclomotori, scooter, biciclette e simili (Abraciclo), informando che lo scorso mese sono uscite dalle catene di montaggio 108.948 unità rispetto alle 123.722 di agosto. Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, tuttavia, si registra un aumento del 3,7 per cento. Inoltre il risultato dei primi nove mesi dell'anno è del 29,3 per cento superiore rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno, con 896.558 unità prodotte. Secondo il presidente di Abraciclo, Marcos Fermanian, i numeri confermano la ripresa del settore, che prevede di chiudere l'anno con 1,2 milioni di unità prodotte. "Le aziende stanno accelerando il ritmo di produzione per soddisfare la domanda", ha affermato. (Res)