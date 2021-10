Siria: invia speciale Onu, al via in settimana processo redazione riforma costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, ha dichiarato oggi che i copresidenti del governo e dell'opposizione del Comitato costituzionale siriano hanno concordato di avviare un processo di redazione della riforma costituzionale nel Paese. Parlando con i giornalisti a Ginevra dopo aver incontrato i copresidenti siriani in vista dei colloqui che si terranno questa settimana, Pedersen ha affermato di aver concordato di "preparare e iniziare a redigere la riforma costituzionale". I colloqui saranno il sesto round in due anni e il primo da gennaio 2021. L'organismo lavorerà su quattro aspetti, tra cui una bozza di testo della costituzione, che sarà discussa questa settimana, ha aggiunto Pedersen.(Res)