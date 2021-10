Business news: Brasile, Bolsonaro annuncia asta per affidamento concessione quattro terminal portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato l'asta per la concessione di quattro terminal portuali in altrettanti scali marittimi del Paese: a Cabedelo, nello stato di Paraiba, Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Imbituba (Santa Catarina) e Itaguai (Rio de Janeiro). L'asta per "l'affidamento all'iniziativa privata" dei terminal si terrà a novembre, ha scritto Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Gli investimenti maggiori, l'equivalente di più di 11 milioni di euro, sono quelli per il porto nello Stato di Rio, dedicato soprattutto a movimentazione e immagazzinamento di grani solidi, ha precisato il presidente. (Res)