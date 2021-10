Turchia: al via tour Erdogan in Africa occidentale per rafforzare rapporti politici e commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera Erdogan è atteso in Angola dove Erdogan sarà ricevuto dall’omologo Joao Manuel Goncalves Lourenco, reduce da una visita in Turchia dello scorso luglio che ha portato alla firma di dieci accordi tra i due Paesi. In base a quanto riferisce la stampa turca, nella visita a Luanda, Erdogan discuterà soprattutto le modalità per aumentare il volume degli scambi commerciali e di lotta al terrorismo. Dal 18 al 19 ottobre, il capo dello Stato turco sarà invece in Nigeria. Il viaggio avviene a cinque anni dall’ultima visita di Stato di Erdogan ad Abuja, avvenuta nel marzo 2016, a quattro anni dell’incontro ad Ankara tra il presidente turco e l’omologo nigeriano Muhammadu Buhari. L'ultima tappa del tour africano di Erdogan sarà il Togo. Lo scorso agosto, il presidente turco ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo togolese Faure Essozimna Gnassingbe, con il quale aveva discusso lo stato delle relazioni bilaterali e la cooperazione nel campo della difesa e della sicurezza. La visita di Erdogan nei Paesi africani anticipa il terzo vertice del partenariato Turchia-Africa che si terrà a Istanbul il 17-18 dicembre. Al vertice, al quale parteciperà anche il presidente turco, prenderanno parte numerosi capi di Stato e di governo dei Paesi africani, ministri, funzionari di alto livello e rappresentanti di organizzazioni regionali e internazionali. Il primo vertice del partenariato Turchia-Africa si è tenuto a Istanbul nel 2008 e il secondo nel 2014 in Guinea Equatoriale. (segue) (Res)