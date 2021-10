Business news: Colombia, Duque, visita negli Stati Uniti "molto produttiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha definito “molto produttiva” la sua visita negli Stati Uniti, dove ha incontrato i vertici della Banca mondiale (Bm), del Fondo monetario internazionale (Fmi), della Banca Interamericana di Sviluppo (Idb) e della Camera di commercio Usa. “Abbiamo assicurato un parte importante del finanziamento per il nostro Paese”, ha detto Duque parlando alla stampa da Washington. “Abbiamo avuto una riunione con il presidente della Banca mondiale. Non solo abbiamo garantito la chiusura del piano di finanziamento per quest’anno, di più di 2 miliardi di dollari, ma abbiamo parlato di un finanziamento simile per l’anno prossimo”, ha detto Duque. Con la direttrice del Fmi, ha proseguito il capo dello stato, “stiamo lavorando per l'estensione della linea di credito flessibile per la Colombia abbiamo parlato della possibilità di facilitare un finanziamento sostenibile per i temi ambientali”. (Res)