Bielorussia: ambasciatore francese lascia il Paese su richiesta delle autorità di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore francese in Bielorussia Nicolas de Bouillane de Lacoste ha lasciato la Bielorussia dopo che le autorità di Minsk gli hanno raccomandato di tornare in patria entro lunedì. Lo ha riferito un portavoce dell’ambasciata francese nella capitale bielorussa. "Il ministero degli Esteri bielorusso ha chiesto all'ambasciatore di partire prima del 18 ottobre", ha riferito il portavoce, secondo cui l'ambasciatore "ha salutato il personale dell'ambasciata". Secondo i media bielorussi, l'ambasciatore non ha mai presentato le sue credenziali al presidente Aleksandr Lukashenko. La Francia, come altri Paesi dell'Unione europea, non ha riconosciuto i risultati delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020, che hanno concesso al presidente un sesto mandato e scatenato per diversi mesi massicce manifestazioni e proteste senza precedenti nel Paese est europeo. (Frp)