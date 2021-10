Business news: Brasile, Fmi, prospettive crescita pil 2021 al 5,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il calo del 4,1 per cento nel 2020, l'economia del Brasile dovrebbe chiudere il 2021 segnando una crescita del 5,2 per cento del prodotto interno lordo (Pil). È quanto emerge dal "World Economic outlook" di ottobre del Fondo Monetario internazionale (Fmi), rapporto che corregge al leggero ribasso la stima del 5,3 per cento stilata a luglio, ma in crescita dell'1,5 per cento su quella di aprile. Per il 2022, il Fondo ipotizza una crescita dell'1,5 per cento, in calo di quattro decimali sul precedente rapporto. Nel rapporto stilato a settembre, al termine della revisione condotta ai sensi dell'Articolo IV dello Statuto, il Fondo aveva descritto un'economia in buona crescita, su cui comunque grava il pericolo dell'inflazione. (Res)