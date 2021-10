Business news: America latina, governo Brasile promuove seminario su integrazione frontiere Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile, in collaborazione con l'Istituto per la ricerca economica applicata (Ipea) e con il supporto della Fondazione Alexandre de Gusmao, ha organizzato per il prossimo 19 ottobre un seminario dal titolo "Strategie di integrazione delle frontiere tra i paesi del Mercato unico del Sud (Mercosur)". Lo riferisce lo stesso ministero degli Esteri brasiliano evidenziando che "l'evento mira a promuovere l'integrazione delle comunità di confine dei paesi membri del blocco. Il seminario mira a "promuovere la diffusione di informazioni tra i rappresentanti dei governi e della società civile di Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, sulle strategie di integrazione e sviluppo socioeconomico nelle loro regioni di confine", si legge in una nota. (Res)