Kosovo: premier Kurti, stabilità passa da lotta a criminalità organizzata

- Per avere stabilità e stato di diritto in Kosovo "non ci può essere stabilità per il crimine". E' quanto dichiarato dal premier kosovaro Albin Kurti, nel suo intervento al summit sui Balcani occidentali organizzato oggi a Skopje dalla rivista "The Economist". "Stiamo combattendo gruppi criminali multietnici, che includono albanesi, bosniaci e serbi. Li combatteremo a tutti i costi. Ieri mattina l'operazione ha coinvolto quattro diversi comuni nel Kosovo: Peja, Pristina, Mitrovica Nord e Mitrovica Sud, dove diversi criminali albanesi e serbi stanno cooperando", ha spiegato Kurti sottolineando che la criminalità organizzata nell'area è "multietnica". "Penso sia sbagliato dare una dimensione etnica o politica alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata", ha concluso il premier kosovaro invitando tutti i Paesi dei Balcani occidentali a cooperare su questo tema. (Alt)