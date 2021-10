Kosovo: premier Kurti esclude dimissioni esponente serbo Rakic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha fatto sapere che non intende chiedere le dimissioni del ministro per le Comunità e i Rimpatri, il leader della Lista serba Goran Rakic, per le sue recenti dichiarazioni critiche sull'operazione di polizia nel nord del Paese. "Il nostro governo con le sue azioni ha colpito al centro del problema, che è la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione ed al riciclaggio. Oltre all'aver avuto successo nelle nostre indagini approfondite, al contempo sta avendo luogo un gigantesco smascheramento della Serbia per quanto riguarda i suoi tentativi distruttivi attraverso le strutture illegali in Kosovo", ha affermato Kurti parlando ieri dalla città di Prizren. "Siamo chiaramente sulla strada giusta e in quanto siamo sulla strada giusta la Serbia e Vucic (il presidente serbo, Aleksandar) non riescono a mobilitare i serbi contro le azioni giuste e legali del nostro governo", ha concluso il premier kosovaro, secondo cui la questione non è legata a Rakic che pertanto continuerà ad avere il suo ruolo nell'esecutivo di Pristina. (segue) (Alt)