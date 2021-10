Business news: Ecuador, Fmi, crescita pil 2021 al 2,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecuador dovrebbe chiudere il 2021 con una crescita del prodotto interno lordo pari al 2,8 per cento su anno e del 3,5 per cento nel 2022. È quanto emerge dal "World Economic outlook" di ottobre del Fondo Monetario internazionale (Fmi), rapporto che riprende le conclusioni pubblicate la settimana scorsa della missione compiuta a Quito ai sensi dell'Articolo IV dello Statuto. Il Paese andino, si legge nella nota tecnica, sta crescendo a un ritmo più alto del previsto, con le riserve internazionali in aumento, un attivo nel conto corrente del Paese, e una situazione fiscale in via di consolidamento. Dati, ha fatto sapere il ministero dell'Economia ecuadoriano, che autorizzano un piano di rientro più diluito nel tempo: l'aggiustamento fiscale sarà nella misura del 4,5 per cento del Pil, contro il 5,5 per cento ipotizzato a dicembre 2020. Risorse che verranno al 3,5 per cento dal taglio sulla spesa pubblica e solo l'1 per cento dall'aumento delle tasse. (Res)