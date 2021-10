Business news: Argentina, Georgieva su incontro con Guzman, "riunione molto positiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha definito come "molto positiva" la riunione tenuta martedì a Washington con il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, nel quadro del negoziato per la ristrutturazione del programma di assistenza finanziaria "Stand By" da 45 miliardi di dollari accordato nel 2018. "Riunione molto positiva con Martin Guzman a Washington. Proseguiamo il nostro sforzo congiunto per risolvere in modo duraturo le sfide dell'Argentina e costruire una ripresa più sostenibile e inclusiva", ha scritto Georgieva in un messaggio sul suo profilo Twitter. Il ministro argentino ha usato la stessa piattaforma social per comunicare l'esito della riunione. Guzman ha definito l'incontro come "costruttivo" e ha celebrato con enfasi la permanenza di Georgieva alla guida dell'istituzione multilaterale ratificata proprio ieri. (Res)