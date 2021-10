Libia: vicepremier Al Qatrani chiede a responsabile Noc di interfacciarsi solo con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Hussein Atiya al Qatrani, originario della Cirenaica, ha ordinato ai vertici della compagnia petrolifera National Oil Corporation di interrompere i rapporti con qualsiasi altro soggetto giuridico, chiedendo di interfacciarsi unicamente con l’ufficio del vicepremier. In una lettera inviata al responsabile Noc, Mustafa Sanallah, Al Qatrani ha chiesto di non comunicare con alcun altro soggetto giuridico fino alla decisione finale sull'unificazione delle istituzioni da parte del governo di unità nazionale. Il vicepremier ha spiegato che queste istruzioni mirano a unificare le istituzioni dello Stato libico ed evitare in questo periodo qualsiasi controversia che possa portare a compromettere l'unità della Libia. Lo scorso 10 ottobre, Al Qatrani ha accusato il primo ministro Dabaiba di non riuscire a gestire le differenze politiche. “Dabaiba ha preso decisioni a nome del Consiglio dei ministri individualmente, violando la competenza di alcuni ministri”, prosegue la dichiarazione, accusando Dabaiba di mantenere il controllo del ministero della Difesa in quanto “incapace” di prendere la decisione di nominare un nuovo ministro. “Condanniamo e denunciamo le irresponsabili dichiarazioni mediatiche del primo ministro, che non servono l'interesse superiore del Paese, ma piuttosto aumentano la divisione e il conflitto tra la popolazione”, conclude la dichiarazione. I funzionari della Cirenaica hanno invitato il primo ministro ad affrontare urgentemente ciò che è stato menzionato, minacciando di dare origine a un’escalation con conseguenze sui libici e sulla comunità internazionale.(Lit)