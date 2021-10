Arabia Saudita: Autorità aviazione civile solleva restrizioni Covid-19 negli aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aeroporti in Arabia Saudita hanno iniziato a funzionare a partire da oggi a pieno regime senza restrizioni legate al contrasto della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato l'Autorità generale dell'aviazione civile (Gaca). La decisione fa parte del piano del governo per revocare gradualmente le restrizioni anti Covid-19 alla luce del calo del tasso di contagi. "L'Autorità generale dell'aviazione civile ha annunciato il funzionamento degli aeroporti del Regno dell'Arabia Saudita a pieno regime", ha affermato la Gaca in una nota. La decisione si applica sia ai voli nazionali che internazionali, con la prosecuzione della verifica dello stato di immunizzazione nell'apposita domanda, si legge nel comunicato. Dall’esplosione della pandemia, il regno saudita ha registrato oltre 547.000 casi di Covid-19, inclusi 8.763 decessi. Negli ultimi due mesi l'incremento giornaliero dei contagi non è stato superiore a 50. Ad oggi 38,4 milioni di persone sono state vaccinate contro il virus.(Res)