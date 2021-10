Business news: Venezuela, Fmi stima contrazione Pil del 5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela registrerà una contrazione della sua economia del 5 per cento nel 2021, dopo il -30 per cento registrato lo scorso anno. E’ quanto emerge dal World Economic outlook di ottobre del Fondo Monetario internazionale (Fmi). L’istituto finanziario prevede una contrazione del 3 per cento nel 2022. L'Fmi precisa tuttavia che le previsioni economiche sul Paese sono complicate dalla mancanza di colloqui con le autorità, una comprensione incompleta dei dati riportati e difficoltà nell’interpretare alcuni indicatori economici. (Res)