Business news: Italia-Messico, ministra Economia Clouthier ad evento su opportunità d'affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelle di Messico e Italia sono due economie "complementari", che insistono su culture simili, ma che hanno bisogno di mettere a sistema le relazioni per sviluppare a pieno il loro potenziale commerciale. È quanto è emerso nel corso di un evento organizzato a Roma dall'Associazione economia del Messico in Italia (Aemi), alla presenza della ministro dell'Economia del Messico, Tatiana Clouthier. Una relazione, ha ricordato la ministra, che ha già dato frutti importanti nel recente passato: "L'aver per anni comprato macchinari da Paesi come l'Italia e la Germania, ha permesso al Messico di 'accendere il motore' e diventare una potenza mondiale nella produzione e nell'esportazione di manifattura", ha spiegato Clouthier segnalando ai tanti imprenditori ospiti dell'Ambasciata del Messico a Roma le possibilità di sviluppo nelle relazioni commerciali. (Res)