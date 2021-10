Business news: Messico, Lopez Obrador, riforma energia non contraria al "nuovo Nafta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha escluso che la proposta di riforma costituzionale del comparto energetico non presenta nessun contrasto con il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). "Il trattato non può impedire che ci sia la corruzione", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. La riforma, che consegna alle imprese pubbliche una posizione preferenziale nel settore, "non è contraria al trattato. Serve per dare al Messico più vantaggi", ha insistito il presidente. Le compagnie energetiche Comision Federal de electricidad (Cfe) e Petroleos Mexicanos (Pemex) vanno salvate perché sono imprese pubbliche e senza fini di lucro, "dedicate ai messicani", ha aggiunto Lopez Obrador difendendo una proposta contro cui si sono schierati diverse associazioni imprenditoriali. (Res)