Business news: Brasile, crisi idrica, autorità escludono rischio di razionamento energetico nel 2021

- Il direttore generale dell'Operatore nazionale del sistema elettrico del Brasile (Ons), Carlos Ciocchi, ha affermato che nonostante il paese affronti la più grande crisi idrica degli ultimi 91 anni, non c'è rischio di razionamenti nella fornitura di energia elettrica. Secondo l'aggiornamento dell'Ons, per il 2021 il rischio, che pure era stato ampiamente considerato nelle precedenti settimane, è stato scongiurato principalmente per due motivi. Il primo è relativo al fatto che la stagione delle piogge, che normalmente va da ottobre ad aprile, è iniziata puntualmente. "L'aumento del volume delle piogge in alcune regioni del Paese, soprattutto al sud, si è già riflesso positivamente nell'aumento delle riserve nei bacini delle centrali idroelettriche", si legge in una nota diffusa alla stampa. Il secondo motivo è di ordine amministrativo. L'Ons attribuisce il miglioramento dello scenario idrico alle misure adottate dal governo, in particolare al successo del programma di incentivo al risparmio delle industrie. (Res)