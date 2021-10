Covid: “The Times”, da epicentro della pandemia l'Italia è ora fonte d'invidia in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prospettive economiche dell'Italia sono di gran lunga migliori di quanto ci aspettassimo in primavera", ha affermato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Grazie al pacchetto di incentivi da 72 miliardi di euro, emesso questa primavera, il governo ha stimolato la crescita delle costruzioni grazie a sussidi per i miglioramenti dell'efficienza energetica a case e imprese. Altre buone notizie arrivano dal fronte energetico, prosegue il quotidiano britannico. L'Italia, infatti, si avvicina alla stagione invernale con le più elevate riserve di gas d'Europa, grazie alla cauta costruzione di capacità di stoccaggio da parte dei precedenti governi. Il “Times”, peraltro, mette a confronto la capacità dell'Italia di 17,5 miliardi di metri cubi, che è piena al 90 per cento, con quella del Regno Unito, che ha chiuso il suo ultimo grande impianto di stoccaggio nel 2017 e ha una capacità di 1,7 miliardi di metri cubi. (Rel)