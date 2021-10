Haiti: sequestro statunitensi potrebbe essere opera della banda 400 Mawozo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dietro il sequestro dei 17 cittadini statunitensi ad Haiti potrebbe esserci la mano della banda 400 Mawozo, che controlla l’area in cui è avvenuto il rapimento. Lo riferisce il potale di informazione “Haiti Libre”, precisando che si tratta di dettagli confermati dalle autorità di polizia locali. Secondo quanto riportato, un gruppo di uomini armati ha dirottato un autobus che viaggiava in direzione dell’aeroporto internazionale Toussaint Louverture prendendo in ostaggio i missionari di Christian Aid Ministries, un’organizzazione religiosa dell’Ohio, e i loro familiari, tra i quali tre minori. Per alcuni dei missionari si trattava del primo viaggio ad Haiti. Al momento del sequestro stavano tornando da una visita a un orfanotrofio e avrebbero lasciato all’aeroporto parte dei passeggeri prima di proseguire le loro attività. (segue) (Mec)