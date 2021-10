Kosovo: exit poll amministrative, a Pristina ballottaggio fra candidati di Vetevendosje e Ldk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servirà il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Pristina, capitale del Kosov. È quanto emerge dagli exit poll pubblicati da “Kanal 10”, secondo cui il candidato del movimento Vetevendosje, Arben Vitia, ha ottenuto il 44,5 per cento delle preferenze, seguito da Perparim Rama della Lega democratica del Kosovo (Ldk), che si è fermato al 26,5 per cento. Se questi dati saranno confermati, restano fuori dal secondo turno, Uran Ismaili, il candidato del Partito democratico del Kosovo (Pdk) che si è fermato al 20,9 per cento, e Daut Haradinaj, esponente dell’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), che ha ottenuto solo il 5,9 per cento dei consensi. (Alt)