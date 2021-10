Israele-Iran: premier israeliano, Teheran causa violenza e instabilità ovunque è presente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran porta "una spirale di violenza, povertà, instabilità e fallimento" in ogni luogo in cui opera. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, parlando all’apertura della riunione settimanale del gabinetto di governo. "Questo è il tocco dell'Iran. Ogni posto in cui opera l'Iran entra in una spirale di violenza, povertà, instabilità e fallimento", ha affermato Bennett. Commentando la situazione nei Paesi vicini, il primo ministro ha affermato che Israele sta monitorando da vicino gli sviluppi in Libano e in Iraq. "In entrambi i casi, vediamo sviluppi e tendenze che partono dal basso, forze stanche del controllo iraniano, che si tratti di Hezbollah in Libano o delle milizie sciite nel caso dell'Iraq, che ha subito un duro colpo nella scorsa settimana elezioni”, ha dichiarato il premier israeliano facendo riferimento alle elezioni irachene del 10 ottobre che hanno visto una sconfitta dei movimenti maggiormente vicini all’Iran. Il primo ministro ha anche espresso la speranza che il popolo libanese e iracheno "si liberi dalla stretta della Guardia rivoluzionaria iraniana e si costruisca una vita migliore".(Res)