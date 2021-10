Amministrative: Lazio, affluenza in calo, è al 25,94 per cento alle 19:00

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 19:00 l'affluenza al ballottaggio per le elezioni amministrative nel Lazio è al 25,94 per cento in calo rispetto al 30,38 per cento registrato al primo turno alla stessa ora della domenica. Nella Capitale l'affluenza alle 19:00 si è assestata a 25,28 per cento in calo rispetto al 29,5 per cento del primo turno. Nelle altre province alle 19:00: a Frosinone ha votato il 33,65 per cento degli elettori (la percentuale era del 39,95 per cento al primo turno); a Latina è andato alle urne il 31,52 per cento degli aventi diritto (in calo rispetto al 37,61 per cento del primo turno); a Viterbo il 58,68 per cento (la percentuale era al 50,93 per cento due domeniche fa). È quanto emerge dai dati del Viminale. (Rer)