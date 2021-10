Business news: Messico, Fmi migliora stime pil, crescita 2021 al 6,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Messico potrebbe chiudere l'anno con una crescita del 6,2 per cento su anno, e del 4 per cento nel 2022. Lo scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nelle conclusioni prelimimari della missione effettuata ai sensi dell'Articolo IV dello Statuto. Si tratta di un miglioramento netto rispetto alle precedenti stime, del 5 e 3 per cento rispettivamente, grazie alle prestazioni sopra le aspettative della manifattura e delle esportazioni, scrive il Fondo plaudendo alla capacità del Paese di mantenere "la stabilità esterna, finanziaria e fiscale, in un periodo estremamente complicato". Il Messico sta però pagando un "costo umano, sociale ed economico molto alto", per l'eccesso di morti presumibilmente legati alla Covid-19, la sub occupazione e l'aumento dei livelli di povertà. Elementi che contribuiscono ad aumentare le distanze nelle entrate reali per persona rispetto agli Stati Uniti. Occorre dunque accelerare il processo di vaccinazione contro il nuovo coronavirus, avverte il Fondo auspicando misure di politica fiscale accomodanti soprattutto nel breve periodo, per lenire le difficoltà legate all'uscita dalla crisi. (Res)